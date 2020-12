Sanremo 2021, la "generazione Futuro": quanti lanciati da Radio Z... ecco tutti i nomi

Francesco Fredella 18 dicembre 2020 a

a

a

Ed è subito Sanremo. Amadeus annuncia big e nuove proposte dal Casinò della citta ligure mentre cresce l’atmosfera d’attesa di un Festival che si svolgerà a marzo. Volano sui social e sono bravissimi: i nuovi big di Sanremo sono già molto forti. E chi ascolta Radio Zeta li conosce bene perché la loro musica viene proposta dalla radio più amata dalla generazione futuro. Radio Zeta fa parte del gruppo RTL102.5 ed è una realtà ormai solida a tal punto da diventare leader tra i giovani. Adesso al Festival di Sanremo 2021 la Generazione futuro ritrova i loro beniamini.

Solo qualche nome: Fulmincci, Come Cose, Willie Peyote, Aiello, Ghemon, Random, Colapesce e Di Martino e non solo (perché la lista continua) sono soltanto alcuni. “Questa è la conferma di scelte musicali ed artistiche che abbiamo fatto insieme a Lina Pintore e a tutto lo staff di Radio Zeta da oltre un anno. Oggi la generazione Zeta - che noi chiamiamo Generazione futuro - è una realtà grazie alla quale nomi come Fulmincci, Comecose, Wilma Peyote, Irama, La rappresentante di lista, Gaia sono i big del prossimo Festival di Sanremo”, racconta Federica Gentile - direttrice artistica di Radio Zeta.

"Mi hanno impedito di fare il tampone per non farmi entrare". Morgan, pesantissime accuse alla Rai (e Sanremo)

Ricapitolando. Ecco big e nuove proposte in gara:

Francesco Renga, “Quando trovo te”

Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”

Gaia, “Cuore amaro”

Irama, “La genesi del tuo colore”

Fulminacci, “Santa Marinella”

Madame, “Voce”

Willie Peyote, “Mai dire mai, la Locura”

Orietta Berti, “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”

Fasma, “Parlami”

Arisa, “Potevi fare di più”

Gio Evan, “Arnica”

Måneskin, “Zitti e buoni”

Malika Ayane, “Ti piaci così”

Aiello, “Ora”

Max Gazzè, “Il farmacista”

Ghemon, “Momento perfetto”

La rappresentante di lista, “Amare”

Noemi, “Glicine”

Random, “Torno a te”

Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima”

Annalisa, “Dieci”

Bugo, “Invece sì”

Lo Stato Sociale, “Combatt pop”

Extraliscio feat Davide Toffolo: “Bianca luce nera”

Fedez e Francesca Michielin: “Chiamami per nome”

Giovani:

Elena Faggi, “Che ne so” (Area Sanremo)

Dellai, “Io sono Luca” (Area Sanremo)

Gaudiano, “Polvere da sparo”

Folcast, “Scopriti”

Greta Zuccoli, “Ogni cosa sa di te”

Davide Shorty, “Regina”

Wrongonyou, “Lezioni di volo”

Avincola, “Goal!”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.