Morgan escluso da Sanremo, pesanti accuse alla Rai: "Mi hanno impedito di fare il tampone per non farmi entrare"

Morgan contro tutti. E volano gli stracci a Sanremo. “Mi hanno impedito di fare il tampone”, tuona Morgan sui social. Castoldi escluso dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani. Rai1 dice: “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”. Una nota ufficiale che arriva poco prima dell’inizio della puntata conclusiva di Sanremo Giovani.

Morgan, intanto, sbotta sui social. “Mi hanno impedito di fare il tampone”, scrive su Instagram. “Così possono non farmi entrare, facendo finta di aver ragione”, conclude. Ma per la Rai la situazione sarebbe del tutto diversa.

