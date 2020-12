Grande Fratello Vip, dramma-Maria Teresa Ruta: "Uomo raccapricciante, temo per mamma". Il terrore di Guenda (che massacra Filippo Nardi)

18 dicembre 2020 a

Ora, contro Filippo Nardi, scende in campo anche Guenda Ruta, la figlia di Maria Teresa Ruta, pesantemente offesa dal conte all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nardi, infatti, dopo averle dato della psicotica e dopo aver pronunciato una battuta a sfondo sessuale volgarissima nei suoi confronti, è finito ovviamente nel mirino, impazzano polemiche e richieste di cacciarlo dal reality. E come detto, Guenda difende Mamma Ruta: "Non posso sopportare che mia madre venga trattata in questo modo. Sono due notti che non dormo", ha tuonato in un'intervista a Chi. E ancora, ha aggiunto che la scena con battuta spinta di Nardi è stata "raccapricciante". Parole forti, quelle di Guenda. Che poi si dice preoccupata per la Ruta: "So che ne soffrirà tantissimo, soffro solo al pensiero", ha affermato pensando al fatto che nella puntata di questa sera, venerdì 18 dicembre, la madre scoprirà quanto detto da Nardi. "Temo un crollo di mia madre". E ancora, contro Nardi: "Non c’è giustificazione. Io sono arrabbiatissima da donna e mi sento umiliata per mia madre. E’ stata trattata in maniera vergognosa", ha concluso Guenda Goria.

