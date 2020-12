Grande Fratello Vip, "Elettra Lamborghini entrerà nella casa a Capodanno", l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia

19 dicembre 2020 a

Una delle sorelle Lamborghini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: non si tratta di Ginevra, che pare abbia rifiutato di partecipare al reality di Alfonso Signorini all’ultimo momento, ma della ben più famosa Elettra. È Gabriele Parpiglia, in diretta su Casa Chi, a rivelare che la "twerking queen" entrerà nella casa il 31 dicembre, non solo per portare pandori e panettoni ai vip, ma anche per animare l'ultima notte dell'anno. Parpiglia ha chiarito anche che il rifiuto di Ginevra è legato a problemi di natura contrattuale: “Nella clausole avrebbe messo che non voleva si parlasse della sua famiglia e che nessuno sarebbe dovuto intervenire nella casa, perché voleva fare il suo percorso”. Su Elettra, invece, ha detto. “È in trattativa, dovrebbe fare anche uno show nella casa e far festa con i componenti. Sarebbe felicissima di entrare. Ha rifiutato il ruolo di opinionista al GfVip perché non lo sentiva nelle sue corde: è capace di dire di no e se ci fosse stata Ginevra di certo non avrebbe accettato di entrare”.

