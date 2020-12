Verissimo, "perché i vip amano andare da Silvia Toffanin": svelato il segreto di Mediaset

19 dicembre 2020 a

Antonella Elia è stata una delle ospiti di Silvia Toffanin in occasione della puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 dicembre. La showgirl nonché attuale opinionista del Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini che la vede vestire sempre i panni della “guastatrice” - ha svelato un retroscena sui social subito dopo la puntata. “Perché i vip amano andare dalla Toffanin? È una persona per bene, delicata, deliziosa, empatica e forte”, ha dichiarato la Elia che poi ha aggiunto: “Io ne sono innamorata. Come si sa non sono un’appassionata di ospitate, ma le sue sono sessioni di terapia. Il segreto è solo questo, per me”.

