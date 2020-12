The Voice Senior, "ignoranza becera". Rivolta contro gli autori di Antonella Clerici

20 dicembre 2020 a

La figlia di Sergio Endrigo contro The Voice Senior. Tutto nasce da una "gaffe" del talent musicale di Rai 1, condotto da Antonella Clerici che ha attribuito Canzone per te, brano del 1968 tra i più famosi del cantautore istriano scomparso nel 2005, al trio de Il Volo. Sotto accusa non l'omaggio del concorrente Gianni Pera, ma appunto lo scivolone degli autori. E Claudia Endrigo è partita in quarta sui social: "Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo???". I commenti dei telespettatori sono tutti concordi: una brutta pagina di musica e televisione.

