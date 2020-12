Da noi a ruota libera, "Carlo Conti mi chiamò alle 7 del mattino": cosa c'entra con la morte del fratello di Giorgio Panariello

20 dicembre 2020 a

Giorgio Panariello è stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera e ha ripercorso uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata, quello della scomparsa del fratello Franco. L’attore, conduttore e comico toscano ha rivelato un triste retroscena che però rende l’idea di quanto sia forte il legame con Carlo Conti, con il quale recentemente ha condiviso il palco di Tale e Quale Show, andato in onda in prima serata su Rai1. “Mi chiamò alle 7 del mattino e io mi ricordo che pensai ‘non lo sa che io a quest’ora dormo?’. E invece era per darmi la notizia… non erano riusciti a contattare me e hanno chiamato lui”: quindi Panariello ha svelato che a informarlo della morte del fratello è stato proprio l’amico Conti, che poi gli è stato di grande supporto fare i conti con questo tristissimo lutto.

