È sempre mezzogiorno, si slaccia la gonna. Antonella Clerici, imbarazzante previsto in Rai

Un imprevisto a È sempre mezzogiorno ha fatto spazientire Antonella Clerici. La conduttrice di Rai1, nella puntata del 22 dicembre, si è trovata a fare i conti con una gonna un po' troppo stretta. "Ho la gonna stretta - ha tuonato durante il gioco del bonsai - non riesco a star seduta su questa sedia, mi si sta fermando il sangue non respiro più”. E ancora, ormai impossibilitata dal sopportare: “Andiamo in pubblicità così mi slaccio un po’ la gonna che muoio”.

Al rientro la Clerici è andata in onda più rilassata e sorridente e non ha dimenticato di elogiare la trasmissione di Viale Mazzini. Uno dei tanti motivi? Qui è davvero possibile mangiare tutte le delizie proposte dai cuochi.

