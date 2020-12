Grande Fratello Vip, lite furibonda Samantha De Grenet-Stefania Orlando: "Giochetti del ca**, psicopatica". Si rischia la squalifica?

Francesco Fredella 22 dicembre 2020 a

Volano gli stracci. Tele-rissa al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet (da poco entrata nella casa). Il motivo? Ovviamente futile. E sembra di rivedere una lite ormai famosa per lo scolapasta (in una storica edizione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini). Stavolta si litiga per qualche goccia e per una teglia.

Andrea Roncato, risposta raggelante: inattesa mazzata sulla ex Stefania Orlando al GF Vip



“Se lei sta giocando, io non sto giocando. C’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene”, dice la De Grenet che mette in guardia la Orlando. Non c’è feeling, ma c’è attrito vero. Scintille. Ma la Rete dopo il termine “psicopatica” è in rivolta contro la De Grenet, che potrebbe essere squalificata.

