Otto e Mezzo, Lilli Gruber: “Devo dire una parolaccia”, costretta al gesto “estremo” su Renzi-Conte

“Dovrò dire una parolaccia, visto che hai scritto di aver fatto un sogno in cui Giuseppe Conte sfanc*** Matteo Renzi al Senato”. Così Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di martedì 22 dicembre, rivolgendosi ad Antonio Padellaro che era presente in studio insieme a Massimo Giannini. “Al di là di questa parolaccia, non sarebbe un po’ irresponsabile da parte del premier andare a questa conta per vedere chi ci sta?”, ha domandato la giornalista di La7, alla quale il collega del Fatto ha risposto così: “Io di solito non uso parolacce, però i sogni non si possono censurare. C’è stata un’ondata di persone che hanno scritto al giornale dicendo ‘abbiamo avuto lo stesso sogno’, quindi sono in molti a dire che in questa situazione come si fa a pensare di far cadere un governo?”. Giusto o sbagliato che sia, la politica viaggia su altre dimensioni ma “va insultata quando non si occupa realmente delle cose che riguardano le persone”. Per questo, secondo Padellaro, “mandare al diavolo Renzi non è irresponsabile se si segue la via maestra. Conte deve andare in Parlamento e dire ‘votatemi’, se poi non ha i voti sufficienti l’unica alternativa sono le elezioni anticipate. Se vince la destra? Vorrà dire che gli italiani avranno deciso così, ma basta con questi giochi”.

