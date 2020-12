Striscia la Notizia, il dramma di quest'uomo in un video sconcertante: prova ad entrare in casa, finisce in disgrazia

24 dicembre 2020 a

a

a

Un video tragicomico ma che, ammettiamolo, fa molto ridere. Un video proposto da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 23 dicembre. Il protagonista del filmato, suo malgrado, è un corpulento personaggio il cui rientro in casa è sostanzialmente impossibile. La ragione? L'asfalto del cortiletto è completamente ghiacciato e lui, borse in mano e circondato da fiocchi di neve e vento, proprio non riesce a restare in piedi. Cade e addirittura scivola fino a fuori il cortiletto. Ma non desiste, così si mette in ginocchio sopra un telo e striscia fino alla porta di casa. Impresa compiuta e grassissime risate alle spalle del malcapitato.

Striscia, rientro a casa impossibile: il video

"Eternamente grata". La velina Mikaela, una confessione pazzesca su Antonio Ricci: quel gesto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.