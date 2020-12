Tg2, la rivoluzione di Gennaro Sangiuliano: una grandissima sorpresa, ecco chi condurrà il tiggì della sera

26 dicembre 2020 a

Rivoluzione al Tg2, cambiamenti comunicati dal direttore Gennaro Sangiuliano alla redazione e anticipati da TvBlog. Il 27 dicembre, domani, si insedierà Massimo D'Amore come vicedirettore. Il giornalista – che si va ad aggiungere in quel ruolo ai colleghi Vincenzo Calise, Francesca Maria Vincenza Nocerino, Carlo Pilieci e Francesco Primozich – non perderà per ora l’incarico di caporedattore della redazione interni del Tg2, aggiunge TvBlog. Ma i cambi più profondi sono quelli relativi alla conduzione, in particolare per l'edizione delle 20.30: Maria Concetta Mattei, nominata da una settimana Direttrice della scuola di giornalismo di Perugia, lascia infatti dopo 29 anni il Tg2 e il suo posto sarà preso da Maria Rita Grieco, che proviene dall’edizione delle 18:00. E ancora, per l'edizione serale una nuova new entry, quella di Fabio Chiucconi, che prenderà la seda fino ad oggi occupata da Luca Salerno, che prenderà la caporedazione degli esteri. Infine, l'edizione delle 13: lascia Chiucchioni e al suo posto ecco Lisa Marzoli.

