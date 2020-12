Verissimo, la confessione dolorosa di Alessia Marcuzzi sulla figlia Mia: "Mi viene la tristezza"

26 dicembre 2020 a

In collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo anche lei: Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Mediaset nella puntata del 26 dicembre si è collegata dalla stanza della figlia Mia, avuta con Francesco Facchinetti. “Mi collego da qua perché c’è una buona connessione, però lei adesso è dal papà. Quindi mi viene un po’ di tristezza”.

E ancora si è lasciata andare a una confessione in merito a queste festività ai tempi del coronavirus: "Sto vivendo il Natale in maniera diversa” - ha ammesso per poi proseguire - “questa cosa di non poter abbracciare i propri cari è ancora più triste. E’ una cosa che non avremmo mai potuto immaginare”. In compagnia della conduttrice de Le Iene il figlio più grande Tommaso. "Adesso - ha spiegato in riferimento ai due figli - tra loro il rapporto comincia ad essere più affettuoso. Adesso lui è più grande e la vuole proteggere. E lei è contenta perché ha il fratello figo”.

