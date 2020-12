Verissimo, Katia Follesa dimagrita: ecco come si presenta in studio

26 dicembre 2020 a

A Verissimo ospite in studio da Silvia Toffanin Katia Follesa. La comica è entrata in studio esibendo un fisico mozzafiato. La Follesa infatti ha perso parecchi chili. Quello che non ha perso però è l'umorismo che la contraddistingue: “Mi piacerebbe per una volta soltanto, intervistarti io. Te la senti?”, ha chiesto alla conduttrice.

Poi la Follesa ha cambiato argomento, più serio: “Sono tornata a star bene anche con la testa”, ha ammesso sulla sua improvvisa trasformazione. Katia ha infatti raccontato che il suo dimagrimento non è dovuto ad un capriccio estetico, bensì a motivi di salute. Motivi che l'hanno costretta a un cambiamento radicale.

