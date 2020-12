Verissimo, strazio di Natale per Elisabetta Canalis: "Non avevo un motivo per farlo", scoppia in lacrime dalla Toffanin

27 dicembre 2020 a

In lacrime, Elisabetta Canalis. Lacrime versate in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre. La meravigliosa showgirl sarda, infatti, non trattiene l'emozione quando ricorda come "quest'anno, per la prima volta, ho passato il Natale separata da mia madre". Una lontananza ovviamente dovuta al coronavirus: la Canalis non è tornata in Italia. "Non avevo un motivo di lavoro per venire in Italia e non volevo mettere a rischio mia madre", ha spiegato visibilmente commossa alla Toffanin. E ancora, ha aggiunto: "Credo che mia madre sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler, ma vorrei dirle quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni. Tra un po' ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto", ha concluso Elisabetta Canalis.

