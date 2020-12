Domenica In, raccapricciante gaffe di Domenico Arcuri con Mara Venier: "Considerata la sua età...", gelo in studio

27 dicembre 2020 a

Incredibile, ma vero. Altra super-gaffe per Domenico Arcuri, il super-commissario a tutto che non ottiene mai risultati su niente, si pensi al precedente-scuola e al ruolo di "super-commissario all'emergenza coronavirus". Ora, ad Arcuri, è stato affidato il ruolo di commissario alla distribuzione dei vaccini. E così nel V-Day, nel primo giorno di vaccinazioni in Italia, era ospite di Mara Venier a Domenica In, il programma di Rai 1 che ha dedicato la prima parte di trasmissione proprio all'arrivo dei vaccini. E proprio nel corso dell'intervista, Arcuri è incappato nell'ennesima gaffe. Quando era arrivato il momento di illustrare il piano vaccinale per fasce d'età (prima i più anziani, a scalare i più giovani), ecco che Arcuri ha affermato quanto segue: "Dunque lei Venier, data l'età, si vaccinerà poco prima dell'estate. Io mi vaccinerò dopo di lei". Già, "data l'età". Insomma, Arcuri non poteva semplicemente spiegare quali fossero le fasce d'età: doveva per forza prodursi nell'ennesima gaffe sull'età di una signora. Gelo in studio.

