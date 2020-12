L'Eredità, Massimo Cannoletta scoppia in lacrime dalla Fialdini: "Ho dato tutto. E Flavio Insinna..."

28 dicembre 2020 a

Ha tenuto banco per moltissime puntata a L'Eredità, il quiz di Flavio Insinna su Rai 1. Si parla del campionissimo Massimo Cannoletta, che ha portato a casa la bellezza di 280mila euro prima di abbandonare di proposito il programma, poiché stanco anche dell'isolamento a cui lo costringeva. E Cannoletta è diventato un personaggio, tanto che è stato ospite ieri, domenica 27 dicembre, di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, il programma di Rai 1. E Cannoletta è scoppiato in lacrime parlando del suo passo indietro: "Si è concluso un ciclo. Io avevo dato a L’Eredità tutto quello che potevo dare e L’Eredità aveva dato a me tutto". Dunque, ha rivelato come ha reagito Insinna alla notizia del suo ritiro, notizia "amara" perché Cannoletta era sinonimo di picchi di share: "È stato un saluto molto più allegro del commiato televisivo Flavio Insinna ha capito, siamo rimasti in buoni rapporti. È talmente un persona di un umanità straordinaria che non poteva non capire", ha concluso Cannoletta.

