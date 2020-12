Striscia la Notizia, il nutrizionista svela la verità sul cibo anti-Covid

28 dicembre 2020 a

a

a

Ormai da mesi circolano fake news di ogni tipo sul Covid, ma ultimamente su WhatsApp capita di imbattersi in bufale riguardando alcuni alimenti che aiuterebbero a contrastare il coronavirus. Max Laudadio, di Striscia la Notizia, ne ha parlato con un esperto, il nutrizionista Dario Vista. La fake news che gira sottolinea che bisogna mangiare cibi col ph superiore all'8,5 perché il ph del coronavirus varia da 5,5 a 8,5.

"I valori del ph di alcuni alimenti della lista che gira su whatsapp non esistono o sono fuori scala", spiega Dario Vista che poi elenca tutte le bufale degli alimenti e del loro ph. "Gli alimenti non sono in grado di modificare il ph dell'organismo", quindi la storia che gira sul alcuni cellulari è una vera e propria fake news.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.