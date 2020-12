Grande Fratello Vip, "mi aspettavo una squalifica": chi è sul piede di guerra

Francesco Fredella 29 dicembre 2020 a





Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ancora non riesce a metabolizzare il colpo. Le parole durissime di Samantha De Grenet contro sua moglie al Grande Fratello Vip sono state un vero e proprio pungo nello stomaco. Ed ora che riavvolge il nastro non riesce a capire come mai non sia stata squalificata.“Ha ribadito che quelle parole (matta, io ti uccido ndr) le avrebbe dette di nuovo. E io mi aspettavo una squalifica”, tuona Simone Gianlorenzi appena gli telefoniamo. Il riferimento alla lite accesissima che la Orlando ha avuto nei giorni scorsi con la De Grenet è. Molto chiaro. La maggior parte della persone si è schierata dalla parte di mia moglie. Ma a volte servirebbe giustizia e non solo solidarietà. Ci vorrebbe una squalifica”, puntualizza Gianlorenzi.

“Quella della De Grenet non è stata una frase sfuggita. Ma una minaccia. Forse la De Grenet avrebbe dovrebbe chiedere scusa”, dice. Una cannonata contro l’ex modella. Eppure tra la Orlando e la De Grenet sembra che sia tornato il sereno, visto che ieri sera in in diretta si sono abbracciate. “Forse ha capito l’errore, ha fatto un passo indietro per salvarsi dalla squalifica. Lei e Stefania, lo devo dire, si conoscono da tempo, ma non si sono mai frequentate”, precisa Gianlorenzi che è sempre attivo sui social. Nelle ultime ore, infatti, sta raccogliendo molti messaggi di solidarietà nei confronti della Orlando. Che è proiettata verso la vittoria. Potrebbe arrivare all’ultimo scoglio insieme a Tommaso Zorzi: questo è quello che raccontano i ben informati.

