Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta in crisi per il presunto tradimento: "Ho saputo di questa bomba"

Andrea Zelletta è in crisi. Pensa e ripensa alla sua fidanzata Natalia e alle voci sul presunto tradimento, durante una vacanza a Capri, messe in giro nella casa del Grande Fratello Vip da Dayane Mello. Ed ora Andrea è in piena confusione. Ha protetto la sua fidanzata durante l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5, ma poi è crollato. “Ok che mi fido della mia fidanzata, però devo ammettere che la pulce c’è. Pensate che io ho saputo di quella bomba ieri in quel momento”, svela chiacchierando. Nella casa piomba l’agitazione: Zelletta, dopo una Natale difficile, rischia di chiudere male il 2020.

"L'amante le ha regalato di tutto, il suo nome..." e la regia stacca: bufera al GF Vip, stanno coprendo un tradimento?



“Non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio. Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose. Tu Samy ti fidi al 100%? 100%? In diretta ho detto ‘io so tutto’, ma intendevo del fatto che è andata in vacanza. Ero d’accordo? No! Samantha non sono d’acciaio. Ora voglio sapere di più. Perché ci sono queste voci? Da dove arrivano? Mi fido di Natalia, ma non mi basta.



“Ci sono cose che in diretta ieri non sono uscite fuori, non le hanno fatte vedere, me le ha dette Tommaso, racconta. mal di testa da ieri. In puntata l’ho tutelata. Comunque la verità è che io so che è andata in vacanza con delle persone… sapevo con chi era, questo sapevo. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande alla mia ragazza. Ragazzi ci sto male, dentro mi vengono mille pensieri. Da una parte odio che ci siano queste voci sulla mia donna, dall’altra io vorrei delle risposte”, conclude.

