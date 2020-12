L'anno che verrà, Amadeus: "Perché dobbiamo farlo, nonostante tutto". In onda con la morte nel cuore

31 dicembre 2020 a

a

a

Amadeus sarà in diretta su Rai1 a partire dalle 21.25 del 31 dicembre con L’anno che verrà, la trasmissione con cui a Viale Mazzini intendono lasciarsi alle spalle questo 2020 anomalo e drammatico a causa della pandemia da coronavirus. “Abbiamo voluto che andasse in onda nonostante tutte le difficoltà legate al Covid perché quest’anno avrà un significato ancora più speciale”, ha dichiarato Amadeus in un’intervista rilasciata a Tv Mia. Ad accompagnarlo stasera ci sarà Gianni Morandi, con la novità che la trasmissione si terrà in uno studio televisivo e non più in piazza. “Dopo i mesi terribili che abbiamo passato e che stiamo passando credo che il pubblico abbia voglia, almeno in tv, di leggerezza”, sono state le parole di Amadeus, che poi ha aggiunto: “Vorrei che questo fosse il primo passo verso quella rinascita che il 2021 mi auguro che porterà con l’arrivo del vaccino contro il coronavirus”.

Rosa e Olindo a Festival di Sanremo: "I sospetti perfetti". Amadeus, è già polemica: canzone-scandalo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.