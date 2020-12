Festival di Sanremo, "trattativa aperta". Anna Tatangelo con Amadeus, un'altra bomba sensuale all'Ariston?

30 dicembre 2020 a

Amadeus sarà affiancato da Elodie e Achille Lauro sul palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore durante la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà. In particolare, Elodie vestirà i panni della co-conduttrice in una delle serate del Festival, mentre Achille Lauro sarà ospite fisso per tutta la settimana. Pare però che i due cantanti non saranno i soli ad accompagnare il presentatore nel corso del programma. Stando alle indiscrezioni di Tvblog, accanto ad Amadeus ci dovrebbe essere anche Anna Tatangelo; mentre sarebbe ancora aperta la trattativa con Elettra Lamborghini. Sicuramente ci sarà Fiorello e molto probabilmente anche Gerry Scotti. Ufficializzata, infine, la presenza del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

