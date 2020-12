Rosa e Olindo a Festival di Sanremo: Amadeus, è già polemica: canzone-scandalo?

31 dicembre 2020 a

Saranno tra i Big di Sanremo 2021 con la canzone “Leggerissima”: stiamo parlando dei cantautori siciliani Colapesce e Dimartino. Solo pochi mesi fa, però, hanno composto e inserito nel loro ultimo album un pezzo a dir poco particolare, intitolato “Rosa e Olindo”. Lo scrive il settimanale Oggi, dove si rivela – in esclusiva – che Rosa Bazzi, in carcere a Bollate, è appena guarita dal Covid. “Non prendiamo una posizione giuridica o legale in merito al caso. Ci siamo appassionati alla storia di Rosa e Olindo come due giudicati assassini che non nascondevano il loro amore e temevano più per la loro coppia che per la pena”, ha detto Dimartino in merito alla canzone.

