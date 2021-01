Grande Fratello Vip, uno sfregio a Giulia Salemi? Blitz nella casa della madre di Pretelli, le "strane" parole e un pesantissimo sospetto

02 gennaio 2021 a

a

a

Terremoto in casa Pretelli. Il nuovo anno inizia con una bufera: la signora Margherita, madre di Pierpaolo Pretelli e del fratello Giulio, travolta dalle critiche dopo il discorso di fine anno al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Rewind. La signora Margherita mette le cose in chiaro a suo figlio, ma al pubblico non piace. E la reazione è clamorosa sui social. Sua madre dice che è in caduta libera, che sta perdendo consensi. Un ultimatum, un modo per metterlo in guardia. Ma secondo una parte del pubblico potrebbe trattarsi di un messaggio contro la Salemi. A mamma Margherita non piace la nuova coppia? Ma Alfonso Signorini indaga e domanda alla madre di Pretelli se il problema possa essere la Salemi. Risposta negativa. In casa Pretelli, a Maratea, si brinda anche al nuovo fidanzamento di Giulio che, come anticipato da Libero la scorsa settimana, presenta ufficialmente Alessia. Troppe emozioni, una dopo l’altra, in casa Pretelli. Giulio, come è giusto che sia, sta difendendo sua madre dalle accuse inutili e ingiustificate della Rete.

"C'è un decoro". Salemi e Pretelli censurati al GF Vip: raptus sessuale, rivolta nella casa; cos'hanno visto gli inquilini

Allora Pretelli jr sui social, dove ha da poco conquistato clamorosamente la spunta blu, scrive: “La signora Margherita (riferito a sua madre ndr) voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre. […] Si è fatta sopraffare dalle critiche lette su suo figlio e ci teneva a non fargli ripetere altri sbagli per cui poi potrebbe rimanere male. È pur sempre la madre”. Caso chiuso.

"Limonare sì, il resto no?". Filippo Nardi, una granata su Signorini: perché era assente al Capodanno del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.