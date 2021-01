Detto Fatto, chi "piazzano" in studio con Bianca Guaccero: il sospetto dopo il caso della spesa in tacchi a spillo

02 gennaio 2021 a

Detto Fatto tornerà in onda su Rai 2 a partire da lunedì 4 gennaio. Bianca Guaccero è pronta a sfidare tutto e tutti e ad andare avanti con diverse novità, nella speranza che con il nuovo anno possa lasciarsi alle spalle tutte le polemiche, le sospensioni e i cambi di orario che hanno flagellato il suo programma nelle ultime settimane. Non a caso Detto Fatto ritornerà con i soliti tutor e opinionisti, ma anche con nuovi spazi come quello che prevederà la presenza dell’avvocato Manuela Maccaroni. Quest’ultima è presidente dell’associazione nazionale avvocati per i minori e le famiglie e affronterà su Rai 2 varie tematiche relative ai diritti delle donne, dei minori e delle famiglie: l’impressione è che possa esserci la mano dei vertici su questo nuovo spazio, dopo il putiferio scatenato da un tutorial sexy sulla spesa al supermercato.

"Sfidando tutto e tutti". Bianca Guaccero, parole pesantissime: un sabotaggio contro Detto Fatto?

