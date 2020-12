Detto Fatto sabotato dalla Rai? Orgoglio Bianca Guaccero: "Noi ci siamo sempre, sfidando tutto e tutti"

31 dicembre 2020 a

Detto Fatto ha vissuto un periodo molto particolare nelle ultime settimane, con la Rai che in un certo qual modo lo ha “sabotato” in maniera sempre più evidente dopo le polemiche scoppiate per il tutorial sulla spesa sexy. Bianca Guaccero ha infatti dovuto subire una sospensione e soprattutto continui cambiamenti di orario che hanno disorientato i telespettatori e fatto andar male gli ascolti della trasmissione, che però tornerà comunque su Rai2 a partire da lunedì 4 gennaio. “Noi ci siamo sempre! Sfidando tutto e tutti”, ha dichiarato la Guaccero rispondendo a una follower su Instagram che le chiedeva quando sarebbe tornata in onda: “E continueremo ad esserci con il sorriso di sempre”. Tralasciando le polemiche su Detto Fatto, la Guaccero ha anche pubblicato un messaggio di speranza in vista del nuovo anno, dopo un 2020 molto complicato e a tratti drammatico a livello globale: “Questo sarà il mondo che erediteranno i nostri figli… che il nuovo anno possa diventare per tutti un libro bianco su cui riscrivere le pagine della nostra nuova vita”.

