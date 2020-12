Detto Fatto, "Bianca Guaccero sabotata": il gioco sporco all'interno della Rai per farla chiudere

22 dicembre 2020 a

Bianca Guaccero è andata in onda lunedì 21 dicembre con l’ultima puntata dell’anno di Detto Fatto, la trasmissione di Rai2. Cosa succederà nel futuro prossimo non è però dato saperlo, dato che la Guaccero e l’intero programma sono finiti nell’occhio del ciclone per un tutorial sexy su come fare la spesa che è stato criticato dai vertici Rai perché ritenuto offensivo nei confronti delle donne. Invece l’intento ironico era chiaro, al massimo si può affermare che non sia ben riuscito: fatto sta che adesso il futuro della trasmissione è in bilico. “Detto Fatto non l’hanno chiuso ma, come ripetuto più volte, l’obiettivo resta quello”, ha fatto sapere Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano che è sempre ben informato su questi argomenti. “Praticamente ogni giorno va in onda in orari diversi così affonda. Infatti ieri era sotto il 3% - ha sottolineato - beh che fai non lo chiudi un programma che fa il 3%? Detto, fatto”.

