Domenica In, lo sconcerto di Giovanna Botteri: "Chi è nato nei Gemelli...". Farsa-Paolo Fox, cosa gli esce di bocca

Un po' di polemiche e un po' di sconcerto per l'ospitata di Paolo Fox a Domenica In su Rai 1, in questa prima puntata dell'anno, quella condotta oggi, domenica 3 gennaio, ovviamente da Mara Venier. Polemiche perché i soliti perditempo criticavano la Rai: ospitare chi fa l'Oroscopo in tempo di Covid? Giammai (sic). Sconcerto, al contrario, per alcune frasi dell'uomo che legge le stelle. E tra queste, ne spicca una rivolta a Giovanna Botteri, la giornalista Rai che figurava tra gli ospiti in studio. Rivolgendosi alla Botteri, Paolo Fox infatti ha affermato: "Chi è nato nei Gemelli è un comunicatore". Piuttosto scontato, trattandosi di una giornalista. La frase, infatti, non è sfuggita sui social, dove le ironie si sprecavano. Dunque, Paolo Fox ha aggiunto: "Un ottimo giugno, luglio e agosto. E farete cose differenti rispetto all'anno precedente". Insomma, decisamente troppo generico. E altre ironie, nel frattempo, fioccavano su Twitter.

