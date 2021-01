Domenica In, "come mia mamma": gaffe di Sileri con la Venier, cala il gelo nello studio di Rai1

03 gennaio 2021 a

A Domenica In il viceministro Pierpaolo Sileri si è reso protagonista di una piccola gaffe con Mara Venier, che è poi riuscito a salvare in calcio d’angolo. Tutto è iniziato quando la conduttrice di Rai1 gli ha chiesto se dopo la somministrazione del vaccino si potrà tornare a spostarsi liberamente e soprattutto togliere la mascherina: “Mi scusi, ma le mie domande sono terra terra”. “Non si preoccupi, sono le stesse che fa mia madre”, ha replicato Sileri suscitando la risata della Venier: “Ecco! Beh… quanti anni ha sua mamma? No perché prima Arcuri, ora lei… È del ’48? E allora io sono più piccola”. Il viceministro è apparso un po’ imbarazzato ma ha prontamente corretto il tiro: “Mia madre sarà tra gli ultimi, non ha grosse comorbidità, sta bene, ha solo 72 anni. Ho recuperato?”. “Ha recuperato bene, complimenti”, ha scherzato la Venier chiudendo questo simpatico siparietto.

