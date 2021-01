Mattino 5, Antonella Elia fatta a pezzi: "Incapace, non si scherza sui tumori. Voto zero, non è in grado". Chi la fa a pezzi

05 gennaio 2021 a

a

a

Altre sceneggiate, lunedì sera su Canale 5, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Altre sceneggiate firmate Antonella Elia, che si è scagliata ancora una volta a brutto muso, in modo scomposto, contro Samantha De Grenet. Lite che non è passata affatto inosservata e di cui si è tornati a parlare nella puntata di Mattino 5 di oggi, martedì 5 gennaio. A dire la sua a Federica Panicucci è stata Arianna David, modella e migliore amica della De Grenet, che ha picchiato durissimo: "Antonella Elia voto pari a zero, non è in grado secondo me proprio a livello verbale di fare l’opinionista". E ancora: "Ha usato dei termini spiazzanti. Non dimentichiamoci che Samantha De Grenet ha dichiarato pubblicamente di aver avuto un tumore non si scherza con queste cose", la ha inchiodata Arianna David. Uno sfogo definitivo: ko tecnico per Antonella Elia.

"Le mani addosso no!". Rissa a Capodanno tra la Elia e la Marini, disastro in studio al GF Vip | Video

"La regina del gorgonzola". La Elia entra nella casa per insultare la De Grenet, scena sconvolgente | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.