È sempre mezzogiorno, "l'unica volta che ho fatto le c***a". Antonella Clerici, la confidenza sulla Rai

"L'unica volta che ho fatto le c***a alla Rai". In studio a È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in collegamento con Raffaele Morelli ricorda coi telespettatori la sua fuitina a Mediaset. "Dovete sapere che ho conosciuto Raffaele Morelli tanti anni fa, quando ho condotto un programma su Canale5 con Maria Teresa Ruta". Era A tu per tu, e l'esperienza al Biscione durò poco, visto che nel 2000 tornò a viale Mazzini con il fortunatissimo La prova del cuoco, di cui l'attuale cooking show è considerato un po' l'erede.

"Era già un grande psichiatra, ci illuminò con tanta sapienza", torna sul suo ospite Antonellina. E Morelli dal canto suo ha dato qualche consiglio per superare il brutto momento della pandemia, ricordando la necessità di "portare la mente altrove". "A me non piace, aborro il termine resilienza che mi sembra una frase fatta - aggiunge la Clerici -. Mi piace di più pensare che ognuno dentro si sè guardandosi intorno ha imparato a rendersi conto che esistono anche altre cose oltre ai problemi".

