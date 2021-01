Pierluigi Bersani a Otto e Mezzo, "trattenere l'orgasmo": come finirà il duello Renzi-Conte

11 gennaio 2021 a

“In questo momento smuovere una crisi, significa far venire giù una frana. Chi vuole fare i conti con Conte deve aspettare un attimo… deve trattenere l’orgasmo”. Così Pierluigi Bersani si è espresso durante Otto e Mezzo, il talk politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Quest’ultima si è avvalsa della presenza dell’ex segretario del Pd per parlare della crisi di governo: “Io non sono uno specialista su Matteo Renzi, però lui in questi giorni sta dicendo ‘non voglio farlo cadere, voglio farlo muovere’ in riferimento a Giuseppe Conte. È la stessa retorica che ha usato con Letta”, ha sottolineato Bersani che poi ha aggiunto un dettaglio non di poco conto: “Attualmente i rapporti di forze sono diversi rispetto a quell’identico ‘stai sereno’. Io credo che lui punti ad aprire una crisi. Per cosa? Nel mirino ovviamente c’è il premier, però credo voglia acquistare centralità, fare il demiurgo. Vediamo se ci riesce, anche perché giustamente mi pare che Conte e il resto della maggioranza vedono con un certo grado di perplessità che un governo in carica vada da Mattarella a dire ‘siamo in crisi’”. E allora non resta che vedere come finirà domani il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund.

