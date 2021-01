L'Eredità, "hai una sorella?": Flavio Insinna sorprende il campione, a cosa gli serve saperlo

11 gennaio 2021 a

a

a

Il nuovo campione dell’Eredità, Gabriele, si è reso protagonista di una gag piuttosto divertente con il conduttore del programma in onda su Rai 1, Flavio Insinna. Il padrone di casa, per spiegare il collegamento tra la risposta esatta e uno degli indizi, gli ha chiesto: “Hai sorelle?”. “Si, ho una sorella… ed è carina - ha risposto il campione -. È sempre lì, per me. E’ più piccola e si chiama Asia”. Alla fine della puntata Gabriele non è riuscito a superare la prova della ghigliottina, ma Insinna si è comunque complimentato con lui per la bravura dimostrata in trasmissione. E – prima di lanciare il tg – ha salutato la sorella del campione dicendo: “Anche Asia fa parte della grande famiglia de L'Eredità!”.

"Ho perso il lavoro sulle navi da crociera". Il tesoro vinto da Cannoletta a L'Eredità? La confessione: ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.