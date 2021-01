Grande Fratello Vip, "mi fa passare per demente": accuse estreme e grosso guaio per Signorini, chi vuole mollare

12 gennaio 2021 a

Cecilia Capriotti sta minacciando di lasciare il Grande Fratello Vip, dopo la puntata turbolenta alla quale è stata sottoposta. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini può infatti essere duro da sopportare in certi frangenti per i concorrenti, messi spesso sotto pressione o uno di fronte all’altro per scontri piuttosto accesi. La Capriotti ne ha avuto uno con Stefania Orlando ed è poi finita in nomination; stamattina si è alzata a dir poco irritata e ha avuto un crollo emotivo, confidando a Dayane Mello di pensare all’uscita dalla casa: “Non ci sto più, non ho più stimoli… devo stare qua per farmi dire che metto zizzania e passare per una demente? Mi spiace ma non ci sto. Se penso che devo affrontare un’altra giornata qua dentro mi viene da vomitare…”. Riuscirà a superare questo momento di grande sconforto? I telespettatori ovviamente sperano di sì.

