Striscia la Notizia, SanPa? Perché la serie Netflix è una bomba per i piani alti della Rai: "Da più parti ci si chiede se..."

12 gennaio 2021 a

a

a

Striscia la Notizia propone nella puntata in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 12 gennaio, una la nuova puntata di “Rai Scoglio 24”. Stavolta di parla di SanPa, la docu-serie Netflix di cui parla tutta Italia che racconta luci e ombre della comunità di San Patrignano. Una produzione di successo costruita però per il 90% su immagini di repertorio di proprietà Rai. "Da più parti ci si è chiesto se questa non sia stata un'occasione perduta: un tema molto sentito, parte della storia recente del nostro paese, colpevolmente trascurato dai vertici Rai e "regalato" a un concorrente", spiegano quelli del tg satirico di Antonio Ricci.

Elisa Isoardi, la fine rovinosa del balletto spinto. Striscia la notizia mostra tutto: che disastro | Video

.

In organigramma Rai, ricorda Striscia, c'è un direttore Documentari Rai, un direttore Teche Rai e una sfilza di vicedirettori. Infine altre polemiche: sul sito Rai viene lanciato Il nostro Eduardo, un documentario presentato come "inedito e intimo" su De Filippo e mandato in onda in seconda serata sulla prima rete. Ma era un prodotto Sky, già trasmesso sulla piattaforma privata poche settimane prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.