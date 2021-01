Cartabianca, il botta e risposta tra Paolo Mieli e Massimo Cacciari: "Invincibile", "Un megalomane scatenato"

12 gennaio 2021 a

a

a

"Un megalomane scatenato che perde in principio". Massimo Cacciari ospite a Cartabianca su Rai3 dà vita a un botta e risposta con Paolo Mieli. Il motivo? Ancora una volta la crisi di governo. L'ex sindaco di Venezia punta il dito contro Matteo Renzi: "Non ha un'alternativa a Giuseppe Conte. La crisi di governo dipende anche dalla fantasia suicida del personaggio. Renzi aveva ragione sul primo Recovery Plan. E potrebbe rivendicare le modifiche a questo piano, chiedendo un rafforzamento. Ma cosa ottiene mandando a casa Conte?" ", spiega. Di diverso parere l'ex direttore del Corriere: "Di alternative ce ne sono. Da Carlo Cottarelli a Marta Cartabia per esempio. In ogni caso il premier Conte è invincibile e troverà parlamentari disponibili, dietro la porta c’è la fila. Tutti lo hanno sottovalutato". Ma le reazioni del filosofo dicono tutto: nessuna alternativa per il rottamatore per eccellenza.

Scanzi insulta Renzi e lei tace? "A cosa ti sei ridotta", durissimo attacco a Bianca Berlinguer: un grosso caso in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.