Daniela Santanchè, sfogo estremo a L'aria che tira: "Crisi di governo? Da piangere e strapparsi i capelli. Questa banda..."

E' molto duro il giudizio di Daniela Santanchè sulla crisi di governo cui stiamo assistendo in queste ore. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, l'esponente di Fratelli d'Italia ha detto: "Parlo da imprenditrice: ci sarebbe da piangere e strapparsi i capelli per i dialoghi che abbiamo sentito finora. Qualunque sia l'epilogo di questa crisi, ma chi se ne frega degli accordi di Matteo Renzi". La Santanchè è apparsa incredula e ha continuato: "Ma noi possiamo stare in mano a questa banda qua? Anche se fanno l'accordo, possiamo avere un governo che si mette insieme per interessi personali e non nazionali? Io che faccio l'imprenditrice posso dare il mio futuro, il futuro dei miei figli, in mano a queste bande? Ma stiamo scherzando?".

