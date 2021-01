Francesca Fialdini, qualcosa in più di una indiscrezione. "Sogno segreto", dove potremmo vederla molto presto

14 gennaio 2021 a

Alberto Dandolo, nella sua rubrica su Oggi, ha rivelato che Francesca Fialdini sognerebbe di fare la valletta di Amadeus a Sanremo. La conduttrice di Da noi…A ruota libera ogni domenica pomeriggio su Rai1, "ce la farà? Ah saperlo…”, si è chiesto Dandolo.

i mesi

i mesi della Fialdini sono stati molto impegnativi. Difatti conduce non solo Da noi…A ruota libera su Rai1, ma ha anche Fame d’amore e Così è la vita su Rai3, E’ l’Italia, Bellezza! su Rai Storia. In radio invece ha condotto Milledonne e un uomo. Ma la Fialdini conduce anche ogni sabato alle 18 su Radio 2 conduce Radio2-A ruota libera al fianco di Max Novaresi. Un curriculum di tutto rispetto per chi sogna di salire sul palco dell'Ariston.

