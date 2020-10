Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera blocca un'ospite in diretta: "Non può farlo"

26 ottobre 2020 a

a

a

Il dramma coronavirus colpisce anche a Da noi… a ruota libera, il talk della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini su Raiuno. In studio va in scena la storia commovente di una donna, Vittoria, ex modella diventata capitano d'industria nonostante le critiche e le difficoltà. Quando un'amica le legge una lettera di ringraziamenti, la signora si alza e fa per abbracciarla.



"Avercene!". La Venier fa lo spot a Striscia, Rai-tilt. Ezio Greggio a Domenica In, la battutaccia contro la D'Urso

Vietato dal protocollo anti-Covid. "Purtroppo non potete abbracciarvi", la blocca la Fialdini, rammaricata. "Lo so ma purtroppo non possiamo farlo, non ci si può abbracciare. In questi momenti più che mai ci sarebbe il desiderio di farlo ma non possiamo". Il clima, nel giorno del nuovo Dpcm contro la seconda ondata di contagi, non è dei migliori. In stucio ci sono anche Marco Giallini ed Edoardo Leo, attori protagonisti del nuovo film Ritorno al crimine: "Siamo venuti ad annunciare l’uscita di un film che non uscirà", è l'amara battuta con cui commentano la chiusura dei cinema imposta dal governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.