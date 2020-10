Vanessa Incontrada nuda, Francesca Fialdini: "Che bisogno hai di farlo così?"

08 ottobre 2020 a

"Non ne aveva bisogno". Francesca Fialdini critica Vanessa Incontrada per la scelta di posare senza veli in copertina su Vanity Fair, come messaggio a favore della "Body positivity" e dell'accettazione dei propri difetti fisici. La foto ha fatto il giro d'Italia dividendo il pubblico e le colleghe tra favorevoli e contrari.

La Fialdini si ponte a metà strada. "Il fatto che abbia voluto esporsi la dice lunga. Non ne aveva bisogno. È stata pazzesca con il monologo nello show di Gigi D'Alessio, la sua interiorità è venuta fuori più della copertina - spiega la conduttrice di Da noi... a ruota libera su Raiuno, dalle pagine dello stesso settimanale Vanity Fair -. Perché dirci che è necessario farlo seguendo un modello di business: vuoi parlare del corpo così com'è? Allora perché posare come negli anni ’90, che bisogno hai?". Resta il giudizio entusiasta per Vanessa, donna e professionista esemplare: "È talmente brava e bella che quando c'è lei anche il mio gatto si ferma davanti alla tv".

