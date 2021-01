Mattino 5, "andiamoci piano". La bomba su Antonella Elia e GF Vip, la Panicucci prende le distanze

14 gennaio 2021 a

a

a

Antonella Elia continua ad essere al centro delle polemiche a causa dello scontro che si è consumato al Grande Fratello Vip con Samantha De Grenet. L’opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini è stata duramente criticata dallo studio di Mattino 5, con Federica Panicucci che invece ha provato a mantenere un certo equilibrio. In particolare quando l’ospite Arianna David si è detta “terrorizzata” dalla personalità della Elia, sostenendo che “ha detto cose di una gravità assoluta”: la Panicucci l’ha interrotta invitandola a non esagerare. “Andiamoci piano”, ha esclamato la conduttrice che ha poi fatto parlare Lory Del Santo: “Personaggio discutibile, ma intelligente. Non è scontata. Però bisogna cercare di capire che ci sono dei limiti anche se si vuol sempre dire la verità”. In difesa della Elia si è speso l’autore televisivo Marco Balestri: “È che la disegnano così, lei non recita, spesso altre donne sì- Lei ha tolto ogni filtro”.

