Myrta Merlino, la soffiata di Dagospia: "La7 ha sospeso L'Aria di domenica e lei non l'ha presa bene"

L'Aria di domenica non ha fatto in tempo a vedere la luce che subito è stata sospesa. A diffondere la notizia è Dagospia che cita come motivazione "i bassi ascolti". Il programma di La7, nonché spin-off de L'Aria Che Tira, non ha portato bene a Myrta Merlino. La conduttrice, affiancata da Vauro Senesi e Gerardo Greco, deve dunque fare i conti con la decisione della rete. "Gira voce - scrive ancora il sito di Roberto D'Agostino - che la giornalista non avrebbe preso molto bene questo stop, anche se ripete a tutti che l'esperimento è riuscito. Talmente riuscito che non tornerà in onda".

"Sospesa" Myrta Merlino, il Vietnam della domenica: dai vertici La7, una brutta notizia per lady "Aria che tira"

