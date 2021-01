Grande Fratello Vip, Dayane Mello? La vendetta si abbatte su Alfonso Signorini: "La madre ex prostituta, scattano le diffide"

16 gennaio 2021 a

Il Grande Fratello Vip ha fatto la sorpresa meno gradita della storia a Dayane Mello, facendole recapitare un video messaggio della mamma ex prostituta con cui i rapporti sono praticamente inesistenti da anni. Il pubblico è rimasto molto colpito dalla reazione distaccata della modella brasiliana, invitata dalla madre a non parlare mai più di lei all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per quest’ultimo ci sono guai in vista: “Sono state fatte due diffide al Grande Fratello per non mandare in onda il messaggio della madre, perché avrebbe potuto colpire in negativo Dayane”, ha fatto sapere la sua manager Paola Benegas. Gabriele Parpiglia di Casa Chi ha aggiunto altri dettagli, che riguarda una lista consegnata alla produzione con i nomi delle persone da cui non si vorrebbero ricevere sorprese: “Loro avevano già previsto che questo sarebbe potuto accadere e per questo Dayane non ha messo nella lista la madre”.

