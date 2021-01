Amici, Tecla nel tempio di Maria De Filippi: e dopo quel selfie... un trionfo

Francesco Fredella 16 gennaio 2021 a

Dopo Sanremo Young, dove ha trionfato, e Sanremo tra le nuove proposte, Tecla arriva ad Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel tempio dei talent televisivi la diciassettenne di Piombino canta il suo nuovo brano, L’Urlo di Munch. Prima di raggiungere gli studi di Amici, selfie d’ordinanza con Federica Gentile - direttrice artistica di Radio Zeta e volto conosciuto ad Amici. Solo qualche giorno fa Tecla aveva pubblicato sui social una foto con il countdouwn, che faceva pensare a grandi sorprese dietro l'angolo. Appunto, Amici di Maria De Filippi.

L’Urlo di Munch sta spopolando. Si tratta di un brano scritto da Claudia La Bella, Ilario Pasquali e Michele Savino, per la produzione artistica di Diego Calvetti e l’arrangiamento di Diego Calvetti e Lapo Consortini. "E' il grido di una ragazza messa alla prova da un mondo che preferisce alimentare paura e smarrimento anziché speranze e sogni", aveva raccontato pochi giorni fa Tecla. Che presto tornerà in televisione, su Rai 1, interpretando la cantante Nada nel film intitolato “La bambina che non voleva cantare”.

