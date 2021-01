Amici, "non ti ha contagiato Lorella Cuccarini": una positiva in studio, paura e sospetti

16 gennaio 2021 a

“Non è stata Lorella Cuccarini a contagiarti”. Così Maria De Filippi si è espressa sulla positività al coronavirus di Anna Pettinelli, insegnante di canto della scuola di Amici. La conduttrice di Canale 5 ha voluto fugare ogni dubbio e chiarire immediatamente la situazione, dato che all’interno del programma si seguono tutti i protocolli anti-contagio scrupolosamente, essendo questo l’unico modo possibile di andare in onda anche con il pubblico. Il contagio della Pettinelli è avvenuto all’esterno di Amici, come confermato da lei stessa: “No, non è stata Lorella. Magari sapessi chi è stato”. Dopo aver annunciato la sua positività al Covid, la Pettinelli è comunque apparsa sorridente: fortunatamente è asintomatica e ha quindi potuto collegarsi da casa. Sabato scorso era stata la Cuccarini a dover ricorrere al collegamento esterno per lo stesso motivo.

