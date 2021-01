Verissimo, clamoroso Fabio Canino: "Tradito da un uomo", la confessione in tv e il coming-out involontario

17 gennaio 2021 a

A sbottonarsi da Silvia Toffanin - a Verissimo su Canale 5 nella puntata di sabato 16 gennaio - ecco anche Fabio Canino, il giudice di Ballando con le Stelle. Omosessuale, ha ripercorso il suo coming out, avvenuto da Maurizio Costanzo al suo show. Parlando di un tradimento che aveva subito, ricorda Canino, rivelò involontariamente la sua omosessualità: "Ho raccontato del tradimento che ho subìto da un uomo. E l’ho raccontato con estrema naturalezza", ha ricordato a Verissimo, aggiungendo che però non era andato al Maurizio Costanzo Show con l'intenzione di fare coming-out. Dunque, Canino ha aggiunto: "Costanzo mi si avvicinò dicendomi che avevo fatto più io con quella confessione che mille congressi sull’argomento perché mi ha detto che sono arrivato dritto al punto". E ancora, un aneddoto curioso: "In aeroporto il giorno dopo mi fermarono delle signore che mi chiesero chi mi aveva tradito. E non gliene fregava se ero stato tradito da un uomo. Il punto è che mi avevano tradito", conclude Fabio Canino.

