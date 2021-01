Verissimo, straziante rivelazione di Carla Fracci: "Volevo altri figli. Ma mio marito...", quella ferita ancora aperta

Francesco Fredella 17 gennaio 2021 a

La confessione di Carla Fracci è a cuore aperto. La ballerina più famosa al mondo è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 e racconta del matrimonio. “Quando ci siamo conosciuti io e Beppe lui era già fidanzato", dice la Fracci. “Poi ci fidanzammo, le nozze arrivarono solo dopo nove anni perché abbiamo dovuto rinviarle spesso: io venivo invitata spesso all'estero, i documenti per il matrimonio scadevano e dovevamo rifarli ogni volta". La ballerina sgancia la bomba: "Avrei voluto altri figli, mio marito no. È stato un errore, mi è dispiaciuto molto". Carla Fracci ha 84 anni ed è tra le donne più famose del Pianeta. Un vero scoop della Toffanin riuscire a intervistarla.

“Sono nata e cresciuta in campagna: ho dei ricordi bellissimi e vivissimi di quel periodo, con una nonna stupenda. Non avevo sogni su cosa fare da grande: pensavo solo a giocare, rubare la frutta, arrampicarmi sugli alberi. Vivevo con questa semplicità di vita della campagna, e tutto questo è rimasto, e molto forte”, conclude l’icona della danza che è stata imitata a Sanremo da Virginia Raffaele. “Mi piace molto, è una ragazza sincera e spontanea. L'ho vissuta come un omaggio”: parola di Carla Fracci.

