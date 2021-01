Domenica In, Katia Ricciarelli rivela a Mara Venier i suoi momenti difficili: "Dopo Pippo Baudo volevo scomparire"

17 gennaio 2021 a

Katia Ricciarelli, ospite a Domenica In, ha parlato della sua carriera e ha anche ricordato la sua partecipazione al reality La Fattoria. In quel momento della sua vita era disperata per la separazione dall’ex marito Pippo Baudo: “Volevo scomparire. Sono comunque una donna che è stata molto amata, ma storie serie ne ho avute due. Dal punto di vista professionale invece ho avuto tutto, grandi successi cose meno belle, tutti i teatri del mondo”. La Ricciarelli, che domani compierà gli anni, si è soffermata a parlare del periodo della Fattoria, facendo sapere di non avere dei bei ricordi. “Ero in un momento difficile della mia vita”.

In conclusione la cantante di lirica ha rivelato di essere parecchio entusiasta di aver cantato con Alberto Urso nel salotto di Mara Venier. “Tu sei una cosa grande per questo momento che mi hai regalato di cantare con un mio ex allievo così bello. Non penso più che qualcuno mi potesse dire tu sei una cosa grande per me. Quando mai mi poteva capitare una cosa del genere”, ha concluso,

