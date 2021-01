Non è l'Arena, Matteo Renzi imbarazza Massimo Giletti: "Diciamolo al suo editore"

18 gennaio 2021 a

A Non è l'Arena si gela. Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti nella puntata di domenica 17 gennaio, chiede addirittura più riscaldamento. “Diciamo al suo editore che deve accendere il riscaldamento?”, ha ironizzato il leader di Italia Viva chiedendo l'intervento di Urbano Cairo mentre il conduttore di La7 ha subito replicato con un'altra battuta: “Non lo dica a me che sono in camicia”. Poi presentando gli altri ospiti: “Tenetevi forte perché c’è un gelo assoluto”. In ogni caso La7 ha fatto il colpaccio intervistando Renzi che pochi giorni fa ha innescato quella che di fatto è la crisi di governo.

Il programma condotto da Giletti ha introdotto anche una novità. Un'anteprima che copre il blocco tra le 20.35 e le 21. A seguire la prima parte che si allunga fino alle 22.55 mentre la trasmissione vera e propria inizia alle 23.

