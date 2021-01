Mediaset, clamorosa retromarcia in prima serata: "C'entra il gossip bollente?". Toh, chi si rivede

18 gennaio 2021 a

Mediaset ha avuto un ripensamento per quanto riguarda la messa in onda della soap turca DayDreamer, confermata in prima serata per giovedì 21 gennaio. L’azienda di Pier Silvio Berlusconi sembra aver ceduto alle pressioni dei telespettatori della fiction, che erano insorti sul web e sui social dopo che Canale 5 aveva deciso di sospenderla e di sostituirla con il film L’ora legale. Questo perché gli ascolti in prima serata di DayDreamer erano stati molto bassi: forse c’entrano i continui cambi nel palinsesto che ha subito, dato che da quando è iniziato Amici ha perso la collocazione del sabato pomeriggio ed è andato in calando sia la domenica pomeriggio che il giovedì in prima serata. Adesso però Mediaset ha deciso di dare un’altra possibilità alla soap, che tra l’altro vede protagonista quel Can Yaman al centro del gossip bollente con Diletta Leotta.

